Il Parlamento europeo approva l'accordo post Brexit

Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, una procedura che conclude oltre quattro anni di negoziati tra Londra e Bruxelles e chiude definitivamente i 47 anni del Regno Unito nella famiglia comunitaria.

L'accordo è andato avanti con 578 voti a favore, 51 contro e 68 astensioni.

Il Parlamento europeo ha dunque annunciato oggi il risultato del voto sull'accordo post Brexit che stabilisce le regole per le relazioni future tra l'Ue e il Regno Unito.

Marted``ì gli eurodeputati hanno discusso e votato anche una risoluzione di valutazione dell'accordo.

Nel documento si insiste sulla necessità di una piena attuazione dei diversi punti del patto di recesso e si pone l'accento sul ruolo che il Parlamento nel controllo dell'applicazione concreta degli accordi.

L'approvazione in Parlamento era un passaggio necessario per l'entrata in vigore permanente del testo, dopo il voto del Consiglio.

Brexit è un "errore storico", ma l'accordo è uno sviluppo positivo

Nonostante il traguardo sia praticamente raggiunto, nella risoluzione che accompagna il voto la Brexit viene definita un "errore storico".

I deputati hanno comunque accolto positivamente il risultato dei negoziati commerciali a zero quote e zero tariffe tra l'Ue e il Regno Unito e le garanzie sulle regole per la concorrenza leale. Il Parlamento è d'accordo con le disposizioni riguardanti, tra l'altro, la pesca, i consumatori, il traffico aereo, l'energia e la protezione dei dati.

Tuttavia, gli euoparlamentari deplorano che il Regno Unito non abbia voluto che l'accordo si estendesse alla politica estera, di sicurezza e di sviluppo e non abbia voluto confermare la propria partecipazione al programma di scambio di studenti Erasmus+.

Pace nell’isola d’Irlanda

Garantire la pace nell'isola d'Irlanda rimane uno dei principali obiettivi del Parlamento. I deputati condannano le recenti azioni unilaterali del Regno Unito che sono in violazione dell'accordo di recesso. Il PE chiede al governo britannico "di agire in buona fede e di attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato", compreso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e di applicarli secondo il calendario stabilito congiuntamente con la Commissione europea.

"L'accordo protegge i cittadini europei e i loro diritti"

Intervenuta al dibattito in Parlamento, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha comunque sottolineato l'importanza del lavoro fatto e detto che "l'accordo protegge i cittadini europei e i loro diritti, aiuta ad evitare problemi significativi per i lavoratori ed i viaggiatori, dai pescatori fino alle aziende, protegge gli interessi europei e mantiene l'integrità del mercato interno e garantisce una parità di condizioni di partenza (...). L'accordo tra l'Ue ed il Regno Unito è un accordo incisivo con un meccanismo di risoluzione delle controversie vincolante e la possibilità di misure unilaterali laddove necessario. Voglio essere chiara, non vogliamo dover utilizzare questo strumento ma non esiteremo ad utilizzarlo se sarà necessario".