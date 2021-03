Judo, Tbilisi Grand Slam: nella seconda giornata regna l'equilibrio

Grand Slam di judo a Tbilisi, seconda giornata in terra georgiana contrassegnata da un sostanziale equilibrio sul tatami: i quattro ori vanno infatti ad altrettante differenti Nazioni.

Dopo le performances targate Giuffrida e Milani, nessun exploit per i judoka italiani.

Categoria uomini -81kg: a sbaragliare a concorrenza ci pensa il belga CHOUCHI, giustiziere in finale del naturalizzato austriaco BORCHASHVILI con tecnica shime-waza.

Per lui si tratta del primo oro in un Grand Slam: terza piazza per l’azero FATIYEV ed il georgiano GRIGALASHVILI.

"Per la mia famiglia, la mia ragazza, mia figlia, mi stanno davvero sostenendo, è difficile per loro come lo è per me, quindi sono molto grato per il supporto".

Categoria donne -63 kg: sugli scudi la canadese BEAUCHEMIN-PINARD, oro dopo il successo per ippon nella finalissima ai danni della cinese YANG.

Per lei è la prima medaglia preziosa in un Grand Slam in sette anni, il che la rende a tutti gli effetti donna del giorno.

Terzo gradino del podio per l'olandese VAN DEN BERG e la russa DAVYDOVA.

Consegna le medaglie Alin Petrache, presidente della Federazione rumena di rugby.

"Sì, è una delle mie tecniche preferite, non sono una grande lanciatrice, di solito utilizzo più la tecnica ne-waza, ma anche lei era molto brava in quella.

Mi sentivo più forte con la tecnica tachi waza, così ho colto l'occasione e ho fatto il mio lancio più grande, e ne sono davvero felice".

Tra gli uomini -73 kg, su tutti il mongolo TSEND-OCHIR, che sconfigge nell’atto conclusivo il canadese MARGELIDON.

Seconda medaglia consecutiva per il vincitore, dopo il podio conseguito a Tashkent.

Bronzo per due dei tanti idoli di casa, MAMIASHVILI e SHAVDATUASHVILI.

Consegna le medaglie David Kevkhisvhili, vice presidente della Federazione georgiana di judo.

Tra le donne -70 kg, infine, su tutte (dopo tre anni di assenza) la brasiliana PORTELA, la quale sconfigge la russa TAIMAZOVA, argento.

Terzo gradino del podio per l'uzbeka MATNIYAZOVA e la belga WILLEMS.

A consegnare le medaglie è il presidente della federazione uzbeka di judo, Kamilov.

Anche nella circostanza il judo georgiano ha dato bella mostra di sé: domenica è in programma la giornata di chiusura della competizione.