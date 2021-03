La terza ondata Covid, tra restrizioni e aumento dei contagi

Estremamente preoccupante: pronuncia queste parole Il primo ministro francese Jean Castex, annunciando un ampliamento delle misure di protezione in tre nuovi dipartimenti: il Rodano, la Nièvre e l'Aube. Le restrizioni, simili a quelle applicate in altri 16 dipartimenti confinati, saranno in vigore per quattro settimane. Un provvedimento che trova ragione nell'aumentata pressione sulle strutture sanitarie.

"In altri tre dipartimenti, come sapete, la situazione peggiora, la curva epidemica ha raggiunto livelli allarmanti, la pressione sanitaria è particolarmente sentita negli ospedali e presso i medici comunali e la dinamica epidemica è forte" spiega il ministro della Sanità, Olivier Véran.

Per il secondo giorno consecutivo, la Polonia continua a confermare il suo pesante record di contagi. Il governo corre ai ripari e dispone nuove misure ad argine della pandemia, come la chiusura di asili, centri estetici, negozi di arredamento, per il periodo delle due settimane a cavallo della Pasqua.

"Oggi la Polonia si trova nel momento più difficile degli ultimi 13 mesi - ammette il primo ministro Mateusz Morawiecki - Dobbiamo dirlo apertamente. La pressione della terza ondata di coronavirus è molto forte. Oggi abbiamo registrato il più alto aumento di infezioni - oltre 34.000".

La Germania riprende le vaccinazioni con il preparato AstraZeneca. File di persone sono state registrate ai padiglioni della Fiera di Colonia - trasformati in centri vaccinali. Su AstraZeneca, l'Agenzia svedese per la salute pubblica inaugura invece una precauzione: il vaccino viene infatti raccomandato agli over 65.

I funzionari danesi decidono al contrario di prolungare la sospensione di tre settimane per valutare, nonostante il parere dell'Ema, un potenziale legame tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza di trombosi cerebrali.