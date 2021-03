Le relazioni con la Russia e la Turchia sono al centro del vertice tra i 27 ministri degli Esteri dell'Unione europea a Bruxelles. Una riunione che si annuncia lunga e densa, come sottolineato anche dall'Alto rappresentante Josep Borrell, e che preparerà il terreno al Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì.

"All'ordine del giorno abbiamo principalmente il rapporto con la Russia, che sarà discusso nel Consiglio europeo alla fine di questa settimana. Abbiamo preparato un rapporto su cui i ministri faranno il punto per preparare il Consiglio", ha detto Borrell.

Tra gli altri argomenti si parlerà anche di "vicinato Sud, un tema importante, per spingere e migliorare i nostri rapporti" con i Paesi della sponda del Mediterraneo ha indicato Borrell, ma anche della situazione in Etiopia, "in deterioramento".

Una delle prime iniziative adottate dai 27, riuniti in presenza, è il via libera a misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang per le violazioni dei diritti umani sulla minoranza musulmana degli uiguri.

Nei giorni scorsi Pechino aveva minacciato ritorsioni, ma il dialogo tra l'Ue e la Cina prosegue. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno approvato anche le sanzioni per undici alti ufficiali birmani coinvolti nel colpo di stato e nella repressione violenta dei manifestanti.