21 milioni di francesi da stasera in lockdown per 4 settimane

Parigi si prepara a richiudere. Quasi 21 milioni di francesi tornano in lockdown dalla mezzanotte di questo venerdì e per almeno quattro settimane, dopo che il governo ha annunciato misure più restrittive per 16 dipartimenti, tra cui quello della capitale.

Nell'Ile de France, polmone economico e regione più densamente popolata del Paese, si reagisce con rassegnazione, ma anche con speranza. "Più che altro ci chiediamo 'ma quando finirà tutto questo? Tra un anno avremo trovato una via d'uscita? O saremo all'ottavo lockdown? È questo che mi spaventa", dice una giovane parigina. "Se questo riconfinamento permetterà poi di passare a qualcos'altro, di passare a uno stadio superiore...", spiega un'altra donna. "S approfitteremo di questo mese per vaccinare, per preparare il post, allora è una buona cosa. Neanche noi sapevamo come avremmo fatto a uscire da questo coprifuoco infinito delle 18... Quindi se il locdown permette il passaggio a uno stadio successivo, sì, allora può essere una buona cosa".

Macron ha temporeggiato prima di decidere di chiudere la regione più importante del Paese, ma ormai non si poteva più aspettare. L'Ile de France è il nuovo epicentro della terza ondata della pandemia, ripartita in quarta negli ultimi giorni.

Quasi 35 000 nuovi casi di Covid-19 questo giovedì, più di 30.000 per il secondo giorno consecutivo. La pressione sui servizi di rianimazione è alle stelle, con 4.246 pazienti attualmente in terapia intensiva (mai così tanti da fine novembre). Più di un quarto sono ricoverati nell'Ile-de-France.