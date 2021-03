Fukushima, dieci anni dopo

L'11 marzo 2011 la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, una delle più grandi al mondo, è stata parzialmente distrutta da uno tsunami. Molti abitanti hanno dovuto lasciare la regione in fretta. È iniziata una corsa contro il tempo per smantellare e decontaminare la centrale.

A che punto siamo oggi? In che modo il Giappone ha superato questa prova? Quali lezioni sono state apprese da questo disastro, in Giappone e a livello internazionale? Siamo andati a Fukushima per incontrare esperti ed ex sfollati.

Durante lo tsunami, un'onda alta 15 metri distrugge 4 dei 6 reattori della centrale nucleare. Dopo la catastrofe, il governo e Tepco, l'operatore del sito, organizzano lo smantellamento del sito che include una decontaminazione che dovrebbe essere completata fra 30-40 anni.

La centrale aveva 6 reattori, tutti spenti. I reattori 5 e 6 sono stati risparmiati dall'onda. Il reattore 4 è stato svuotato del carburante. Dopo lo tsunami, la prima fase è stata quella di fermare i reattori e prevenire nuove emissioni di radioattività versando acqua negli impianti.

Kimoto Takahiro è il vice sovrintendente di cantiere: "Raffreddare i reattori era la cosa più importante, ecco perché abbiamo iniziato con questo. E poi dovevamo occuparci delle piscine di carburante".

La seconda fase è consistita nella rimozione del combustibile presente nelle piscine del reattore e richiederà altri 10 anni. Il mese scorso, la rimozione di circa due terzi delle barre di combustibile esausto dai reattori è stata completata utilizzando robot.

La terza fase prevede la rimozione dei detriti: un'operazione lunga e delicata che si svolgerà nei reattori 1, 2 e 3. È stata ritardata a causa del Covid.

Nel sito lavorano quotidianamente da 4.000 a 5.000 persone. La sezione essenziale è una struttura detta ALPS. È stata creata appositamente per Fukushima e filtra l'acqua contaminata.

Fukumatsu Teruki, della Toshiba Energy Systems and solutions corporation: "Il reattore danneggiato contiene combustibile fuso e deve essere raffreddato in modo permanente. L'acqua contaminata che esce viene assorbita da una pompa e viene inviata a questo sistema ALPS. La radiazione viene praticamente rimossa tranne il trizio, per essere infine conservato in cisterne ".

Il trizio è l'isotopo radioattivo della molecola d'acqua, presente in natura, spiega uno specialista, che ha visitato Fukushima 3 volte. Spiega Georg Steinhauser, Leibniz University Hannover: "Il trizio non si accumula nel corpo umano perché ha un'emittività molto breve. Viene espulso rapidamente. Il trizio generalmente è l'ultimo dei problemi".

L'acqua trattata viene immagazzinata in mille serbatoi contenenti 1,24 milioni di m3 di acqua. Ma questi serbatoi saranno pieni nel 2022. Pertanto quest'acqua dovrà essere drenata. Sono stati proposti due piani: rilasciare l'acqua nell'aria o scaricarla in mare. Questa seconda soluzione preoccupa i pescatori e gli agricoltori locali, che temono che i loro prodotti torneranno ad avere una cattiva reputazione e che le vendite ne risentiranno.

Il governo sta valutando la soluzione migliore, che sarà implementata in 2 anni, DOPO il via libera dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare, un ente indipendente creato dopo il disastro di Fukushima che sovrintende alla sicurezza.

Secondo gli esperti, questo evento non comparabile a quello di Chernobyl.

Georg Steinhauser: "Chernobyl, ad esempio, ha rilasciato un'enorme quantità di plutonio e di americio. Sostanze con un'emissività di oltre 20.000 anni. Chernobyl sarà contaminata per sempre. Fukushima è una storia completamente diversa. Poiché Fukushima ha rilasciato solo piccole quantità di plutonio, trascurabili. Quello che Fukushima ha rilasciato è cesio fondamentalmente radioattivo. Il cesio 137 ha un'emissività di 30 anni ".

Dopo il disastro, il Giappone ha cambiato i suoi standard di sicurezza per le centrali nucleari e ora condivide la sua esperienza con il mondo.

Christophe Xerri dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna ci spiega cosa resta da fare: "È ancora un grande cantiere, la parte più difficile sarà rimuovere il combustibile fuso, il corio o il combustibile detritico. Rimarrà la parte più difficile e quella che richiederà più tempo".

Euronews: "Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, si è detto "impressionato" dai progressi del Giappone durante la sua ultima visita nel 2020. Com'è stata la collaborazione tra le istituzioni giapponesi e internazionali?"

Christophe Xerri: "In qualità di Nazioni Unite siamo andati sul terreno e abbiamo esaminato come funzionano ... quando dico "noi", parlo di alcuni esperti dell'AIEA, oltre a un certo numero di esperti internazionali, che abbiamo invitato a fare queste analisi con noi.La conclusione è che i metodi e le analisi sono affidabili, le misurazioni della radioattività che vengono effettuate in loco sono affidabili e generalmente il modo in cui il Giappone si avvicina all'argomento è in linea con ciò che ci si può aspettare ".

Euronews: "La posta in gioco nei prossimi mesi è il rilascio di acqua trattata. Ci sono rischi?"

Christophe Xerri : "Sulla questione se sia pericoloso o meno, tutti i reattori nucleari sono autorizzati a rilasciare piccole quantità di radioattività nell'acqua e nell'aria, tutto questo è soggetto a controllo normativo. Qualunque sia la decisione del governo giapponese, sarà supervisionato dall'autorità alla sicurezza giapponese, perché siamo in Giappone, che fisserà i limiti che devono essere rispettati".

Euronews: "Che lezione è stata appresa da questo disastro a livello internazionale?"

Christophe Xerri: "Da allora sono state fatte tante cose, a cominciare dagli stress test per rivalutare la sicurezza degli impianti nucleari di fronte ad eventi imprevisti e provenienti dall'esterno: questa è una delle lezioni di Fukushima, è stato un promemoria che una centrale nucleare deve essere sicura all'interno e all'esterno ".

Euronews: "Bruxelles ha revocato l'embargo sui prodotti di Fukushima nel 2019: Lei sarebbe felice di mangiare verdure o pesce locali?"

Christophe Xerri: "Come detto, siamo andati sul terreno nel 2018, abbiamo visitato il sito, abbiamo trascorso diversi giorni nella regione di Fukushima e ovviamente abbiamo mangiato prodotti della regione di Fukushima in quel momento e posso dirle che il cibo della regione di Fukushima merita di essere scoperto".

Siamo andati a incontrare gli abitanti e soprattutto i contadini della regione, tornati a Fukushima.

Sono venuti a Okuma da tutti i villaggi vicini. La centrale elettrica di Fukushima Daiichi si trova in questo comune. Nel nuovissimo municipio, questi ex sfollati commemorano il decimo anniversario del disastro.

La cerimonia si svolgerà in questo nuovo distretto di Okuma, un'area ora accessibile e dove la ricostruzione continua nonostante l'epidemia di covid-19. Le zone ancora fuori limite continuano a ridursi.

A marzo 2011, 88.000 persone vivevano nelle aree evacuate della prefettura di Fukushima. oggi, 14.000 persone vivono nelle aree riaperte.

Dice la signora Yamamoto Chiyoko: "Quando sono tornato a Okuma non c'era davvero nulla, solo rifugi e magazzini temporanei, ma ora sono stati costruiti grandi edifici".

Ovunque qui le installazioni misurano la radioattività nell'area, (MAP) che è diminuita molto in 10 anni. Il pubblico è costantemente informato, grazie alle analisi svolte dal Centro Ricerche di Fukushima.

Fukuhara Takemasa Direttore, dipartimento di sondaggi e analisi, centro prefettizio per la creazione ambientale di Fukushima dice: "Il livello di radioattività nell'aria viene misurato in tempo reale in diverse parti della città. Per gli altri elementi, i campioni vengono prelevati da luoghi diversi, come il suolo e l'acqua. La frequenza delle analisi varia da una volta all'anno a una volta al mese".

Gli edifici sono stati decontaminati, i terreni inquinati sono stati evacuati o ricoperti di suolo sano.

Fatta eccezione per il sito della centrale stessa, qui non c'è più radioattività che nelle principali capitali mondiali. La geologia del Giappone è per sua natura meno radioattiva che altrove e Chernobyl ha avuto un grande impatto sull'Europa.

Solo due settimane dopo il disastro, Koji Kato e la sua famiglia sono tornati a Fukushima, a 80 km dalla centrale. Innamorati della loro terra, questi contadini producono riso, ma servono anche birra fatta in casa nel loro bar.

Gli agricoltori della regione hanno sofferto molto dopo il disastro: la fiducia dei consumatori era crollata. 54 paesi avevano imposto restrizioni all'importazione di prodotti alimentari giapponesi e oggi il 70% di loro le ha revocate.

Un agricoltore dice: "Fino all'anno scorso mi sono decontaminato spruzzando prodotti, il che ha comportato un lavoro extra perché dovevo essere in grado di esportare in sicurezza. Questa è stata la parte più difficile. Ma non abbiamo rilevato alcuna radioattività per 5 anni consecutivi. Ora facciamo solo alcuni controlli".

Dopo l'incidente nucleare, le esportazioni dalla regione sono diminuite drasticamente. Nonostante gli anni difficili, ora sono raddoppiate rispetto al 2010. Emi è diventata ambasciatrice dei prodotti di Fukushima in Francia: "Le reazioni sono state molto positive. Quando ho detto alla gente che questi prodotti provenivano da Fukushima, in tutti i paesi in cui sono andata, non ho visto molta apprensione e sono rimasto sorpresa".

Vivere a Fukushima, come per molti degli sfollati che sono tornati, è un'emozione speciale per Koji ed Emi.

Continua Emi: "Ho 4 figli e sarei felice se potessero dire che sono orgogliosi di essere nati qui".

Ricostruire gli uomini e le donne di Fukushima in un ambiente sicuro è la sfida delle autorità giapponesi. Esperti internazionali sono uniti nel salutare i successi del Giappone anche se ci sono ancora difficoltà tecniche da superare.