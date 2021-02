Un momento, comunque vada, storico: nessun presidente americano è mai stato messo sotto impeachment per due volte e nessun presidente è mai andato sotto processo dopo aver già lasciato la Casa Bianca.

Al via, da martedi 9 febbraio, al Congresso, il secondo processo di impeachment nei confronti di Donald Trump.

"Istigazione all'insurrezione"

Esattamente un anno dopo il suo primo processo di impeachment, quella volta per l'Ucrainagate (assolto dal Senato), Trump è stavolta accusato di "istigazione all'insurrezione", per le dichiarazioni rilasciate prima dell'assalto del 6 gennaio scorso a Capitol Hill, Il più violento attacco al Congresso in più di 200 anni di storia americana, che ha provocato la morte di cinque persone.

Donald Trump dopo il discusso e criticato discorso del 6 gennaio 2021. Evan Vucci/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Servono 17 senatori repubblicani contro Trump: ci sono? Pare di no

Saranno i 100 membri del Senato a decidere se Trump è colpevole o meno di aver incitato alla violenza.

Il processo si terrà nella stessa aula dove i manifestanti sono entrati il 6 gennaio.

Poichè il Senato è metà democratico e metà repubblicano, i democratici, promotori della procedura di impeachement, hanno bisogno che almeno 17 repubblicani si uniscano a loro per ottenere la condanna (è necessario il parere positivo di 2/3 dei 100 senatori).

Molti dei senatori repubblicani, però, hanno già dichiarato di non voler tradire Trump.

Una veduta del Senato americano nell'udienza del 26 gennaio scorso,che ha ratificato il processo di impeachment per Trump.. AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Al processo saranno chiamati pochi testimoni, poichè la maggior parte dei senatori sono già stati testimoni oculari dei fatti, visto che si trovavano al Congresso per confermare la vittoria di Joe Biden alle elezioni.

L'accusa si baserà soprattutto sui video dell'assalto e sul rifiuto di Trump di accettare l'esito del voto del 3 novembre scorso.

Trump gioca a golf e si...gioca la candidatura 2024

Trump, intanto, prova a rilassarsi giocando a golf in Virginia.

I suoi avvocati, Bruce Castor e David Schoen, hanno rifiutato la richiesta di farlo testimoniare. "Solo una trovata mediatica", hanno aggiunto, per giustificare il loro scontato rifiuto.

Trump accolto dai suoi sostenitori in Virginia. AP Photo

Il vero obiettivo dei democratici è quello di ottenere l'impeachement per evitare a Trump la possibilità di candidarsi di nuovo ad una carica pubblica, in particolare alle elezioni del 2024.

Potrà farlo, viceversa, se dovesse vincere il processo, respingendo così anche il secondo impeachment.

Reazioni repubblicane

I senatori repubblicani mettono in discussione la legittimità di condurre un processo di impeachment a qualcuno, come Trump, che non è più in carica.

Il senatore repubblicano Roger Wicker (Mississippi) ha descritto il processo di impeachment di Trump come un "``esercizio partigiano di messaggistica senza significato", mentre il senatore repubblicano Rand Paul (Kentucky) ha definito il procedimento una farsa con ``zero possibilità di condanna, descrivendo il linguaggio e le parole di Trump del 6 gennaio a Washington solo come un "discorso ``figurativo"`.