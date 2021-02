Aumenta la povertà estrema in Europa a causa del Covid

La crisi del Covid-19 ha gettato nella povertà un gran numero di europei. Le persone in situazioni precarie si sono ritrovate difficoltà nel giro di pochi mesi. E' il caso di Raymond Jacquet, un ex libraio che riceve una piccola pensione. Per arrivare a fine mese vendeva libri nei mercatini. Ora è senza risorse aggiuntive ma soprattutto è da solo.

"La povertà è povertà sociale, non è solo povertà finanziaria - afferma. E la povertà sociale è molto grave. Abbiamo bisogno di contatti. Siamo isolati e moriremo nelle nostre stanze. Vivo da solo, ho un piccolo appartamento che affitto a 400 euro al mese. Morirò d'isolamento ".

Oggi Raymond non può più acquistare nessun nuovo libro e conta tutte le spese. Non prende più la macchina perché non può permettersi il pieno.

"Volevo mangiare una focaccia l'altro giorno e mi è costata 6,50 euro è davvero tanto. Per il mio budget è tanto. Generalmente compro uova, pomodori e patate per farmi una frittata. Non posso fare nient'altro", racconta.

Avendo sofferto di Covid in autunno, Raymond è rimasto a casa per le cure. Punta all'essenziale: nutrirsi, lavarsi e vestirsi per mantenere la sua dignità. Ma a volte gli manca la forza.

"Sono infelice e triste. Ogni tanto mi scoraggio e mi chiedo come farò a uscirne."

Dalla crisi finanziaria del 2008 alla crisi sanitaria odierna, l'Unione europea non è riuscita a ridurre la povertà.

1 persona su 5, ovvero il 21,1% della popolazione, è a rischio povertà.

Secondo il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la povertà, Olivier De Schutter, la seconda ondata di questa crisi peserà molto sulla socità

"Sappiamo che la crisi è un'arma a doppio taglio. Un gran numero di persone hanno perso il lavoro e spesso sono persone che si trovavano già in una situazione molto precaria. E poi ci sarà una seconda ondata di licenziamenti a seguito dei fallimenti aziendali, quando verrà gradualmente ritirato il sostegno che gli stati danno alle aziende. È qui che un numero molto elevato di aziende dovrà purtroppo presentare istanza di fallimento. Purtroppo credo che la povertà aumenterà drasticamente entro la fine del 2021 ".

Il relatore delle Nazioni Unite suggerisce che l'Unione europea non dovrebbe più considerare la spesa sociale come un costo che aumenta il debito, ma come un investimento a lungo termine.