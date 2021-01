Un fiume di spazzatura minaccia l'Ungheria

Un fiume di spazzatura si dirige verso l'Ungheria. In pochi giorni, le tonnellate di immondizia che sono arrivate a Latorca, in Slovacchia, a causa delle forti piogge galleggiano minacciosi sul fiume Tibisco . Ci sono rifiuti congestionati anche sulla sponda ucraina. Gli ambientalisti hanno immediatamente attirato l'attenzione delle autorità ucraine, slovacche e ungheresi sui danni alla natura chederivano da questa situazione.

"Gli ucraini si stanno preparando per la pulizia, stanno cercando di estrarre questi rifiuti lì, sulla loro sponda. Qui in Ungheria, la Direzione Nazionale per l'Acqua ha chiesto l'aiuto dei colleghi slovacchi sulla base dell'accordo sull'acqua al confine slovacco-ungherese per intervenire nel territorio slovacco, a Latorca, o quando sfocia a Bodrog", ha spiegato Gergely Hanko, presidente dell'Associazione dei fornitori e produttori di servizi ambientali.

Decine di volontari sono arrivati a Bodrog, sul confine slovacco-ungherese, per iniziare immediatamente a raccogliere i rifiuti che galleggiavano prima che raggiungessero l'Ungheria. Tuttavia, secondo l'esperto, i fiumi ungheresi non sono solo minacciati dall'inquinamento proveniente dall'esterno: "Se analizziamo il corso dei nostri fiumi, troviamo sempre più imballaggi con etichette ungheresi. Quindi non abbiamo motivo di puntare il dito contro nessuno, dobbiamo concentrarci molto nel plasmare e cambiare il nostro atteggiamento"

Uno degli elementi principali nella prevenzione dell'inquinamento dei fiumi ungheresi è l'educazione al rispetto dell'ambiente, ma è ancora più importante che la gestione dei rifiuti pubblici sia risolta nelle regioni di confine dei paesi circostanti, perché finché non c'è un posto dove smaltire i rifiuti, verranno riversati nella natura.