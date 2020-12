Ci sono voluti sette anni di negoziati, ma alla fine Unione europea e Cina hanno siglato l'accordo di investimento che aprirà le porte di grandi opportunità per le aziende dei due blocchi.

Le parti hanno concordato per il prossimo anno, misure coordinate contro la pandemia, azioni congiunte per la ripresa economica, l'accelerazione dello "sviluppo" green "e la promozione del multilateralismo, una fissa del presidente cinese.

La Cina ritiene che l'accordo porterà a maggiori opportunità in tutti i settori, ma soprattutto in quelli del manifatturiero avanzato, dello sviluppo green e dei servizi. Il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng, in una conferenza stampa dopo il completamento delle trattative durate 7 anni e con 35 round negoziali tra Pechino e Bruxelles, ha affermato che "la cooperazione economica e commerciale è servita come stabilizzatore delle relazioni tra Cina e Ue", rimarcando una "forte complementarietà" esistente tra le economie dei 27 Paesi che fanno parte dell'Ue e la Cina.

Diritti umani e auto elettrica

Un accordo che non sarà visto di buon occhio dalla nuova amministrazione americana, che sulla Cina non cambia rotta rispetto alla precedente. Più che mai convinta di voler far pressione su Pechino riguardo i diritti umani e commercio. L'accordo passerà al vaglio anche degli attivisti dei diritti umani, che denunciano senza sosta le mancanze cinesi, e passerà al vaglio del parlamento europeo; e nell'emiciclo di Bruxelles la questione dei diritti umani non è di quelle trascurabili.

Resta che la Cina è il secondo partner commerciale dell'Unione e questa è la più grande partner commerciale per la Cina. Potrà la marcia in più che l'intesa darà al mercato dell'auto elettrica stoppare queste rivendicazioni?

Il messaggio cinese all'America di Biden

L'accordo annunciato oggi sugli investimenti tra Cina e Unione Europea è un segnale sia di multilateralismo sia di benefici per tutti: è il messaggio di Pechino alla prossima amministrazione Usa a poche settimane dall'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden. La Cina, ha affermato ancora Gao Feng, "rimane impegnata nel nuovo paradigma di sviluppo e nell'espansione delle aperture. Vogliamo cooperare con tutte le parti, inclusi gli Stati Uniti per uno scenario di relazioni commerciali di benefici reciproci".