"Festeggiare, ma in sicurezza": parola di Babbo Natale

Dopo che l'OMS ci ha assicurato che Babbo Natale può viaggiare in sicurezza, nonostante sia nella categoria a rischio, e in seguito il Dr. Anthony Fauci ha detto di averlo anche vaccinato) (ma non le renne?), i bambini di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo: Il Natale non viene annullato.

Ma noi di euronews non diamo per scontati i resoconti degli altri media e lo abbiamo chiesto al diretto interessato (nel video), raggiunto nella sua residenza ufficiale a Rovaniemi in Lapponia.

Ogni anno, per lui, il Santa Claus lappone, arrivano da ogni angolo del mondo circa 500.000 lettere.