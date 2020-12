Recovery fund: la Germania media, intesa con Polonia e Ungheria

Starebbe per decadere l'opposizione di Polonia ed Ungheria al recovery fund. Con la mediazione della Germania, che detiene la presidenza di turno dell'Unione, è stato trovato un accordo che si baserebbe sulla riscrittura della clausola che obbligava tutti a rispettare lo stato di diritto per poter accedere ai fondi. Una vittoria per Varsavia, annunciata in via ufficiale per primo dal vicepremier polacco Jaroslaw Gowin. L'intesa approderà al vaglio dei capi di stato e di governo dell'Unione che si riuniscono questo giovedì e venerdì proprio per discutere del recovery fund.

D'altronde anche il primo ministro ungherese Viktor Orban aveva detto che "la logica veto o morte non è conveniente per il suo Paese". Sia per Varsavia che per Budapest restare fuori dal piano significherebbe perdere miliardi di finanziamenti: 23 miliardi di euro per la Polonia, oltre quattro per l'Ungheria.

Ungheria e Polonia avevano rischiato di essere tagliate fuori

E hanno corso il rischio che questo avvenisse. Fino a pochi giorni fa, infatti, l'idea era di procedere a 25 qualora non fosse decaduta l'opposizione di Varsavia e Budapest.

Un sostenitore di questa ipotesi era stato l'eurodeputato liberale ed ex primo ministro belga, Guy Verhofstadt. "Questa è la prima volta che vedo dei paesi bloccare il bilancio europeo - aveva detto l'eurodeputato - il che equivale a non ricevere il denaro neanche per se stessi. Quindi quello che stanno facendo il premier polacco e quello ungherese di fatto penalizza i propri cittadini". Si era così pensato di avanzare secondo le regole della "cooperazione rafforzata" basata sull'articolo 326 del Trattato, che dà la possibilità a 25 Stati di andare avanti da soli.

Ignoti al momento i dettagli dell'intesa a tre.