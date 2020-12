Colpo della DDA di Catania ai trafficanti di uomini

Una operazione coordinata dala procura distrettuale antimafia di Catania ha sgominato una organizzazione internazionale capace di far arrivare in Italia, dietro il pagamento di una media di seimila euro, i migranti in partenza da Turchia e Grecia.

Secondo i magistrati il gruppo provvedeva a recuperare le imbarcazioni e a organizzare i viaggi, pagando gli scafisti mille euro a tratta.

I diciannove arresti ordinati dalla DDA sono stati eseguiti a Bari, Milano,Torino e Ventimiglia, dove erano operativi dei terminali della banda capaci di favorire l'ingresso in Francia.

Le indagini erano partite nel 2018, dall'analisi di 10 sbarchi avvenuti sulle coste del siracusano, risalendo poi alla organizzazione, formata da curdi iracheni, afghani e italiani, che era anche in condizione di far ottenere la regolarizzazione in Italia di stranieri privi dei requisiti di legge, falsificando contratti di lavoro ed altra documentazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno.