In tempi di acquisti natalizi i carabinieri in campo in diverse città fra cui Roma per evitare assembramenti.

In una capitale senza turisti, i militari hanno fatto diverse contravvenzioni a esercenti e persone che non rispettavano il distanziamento anche se per alcuni si tratta di misure esagerate.

Se i numeri dovessero migliorare il governo pensa a un'estensione dell'orario d'apertura dei negozi

La Lombardia si prepara ad essere promossa dalla zona rossa, quella a rischio Covid più elevato, a zona arancione.

Se Lombardia e Piemonte (un totale di 15 milioni di abitanti) vedono avvicinarsi un allentamento delle misure, un percorso inverso potrebbe attendere Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Basilicata.