Slovacchia: via ai test di massa contro il Covid-19

Test di massa, non obbligatorio ma chi non lo fa deve mettersi in quarantena. E' iniziato questo sabato in Slovacchia il check collettivo dell'intera popolazione al di sopra dei 10 anni. Aiutata dall'esiguo numero di abitanti, appena 5 milioni e mezzo, Bratislava ha lanciato la campagna anti-coronavirus tra le polemiche. Contrario all'iniziativa il presidente, favorevole il primo ministro per cui è l'unica alternativa al confinamento. Le file nei quartieri a maggiore densità sono lunghissime, per fare un test anche di prima mattina si attende fino a tre ore.

Le autorità prevedono di terminare l'operazione in due weekend, secondo il ministro della difesa già quasi la metà degli slovacchi è stata testata e il tasso di positività è dell'1%. Ovviamente chi è positivo va in quarantena.

5000 punti prelievo, file e difficoltà nei villaggi

I punti di prelievo sono 5000 in tutto il Paese, operatori sanitari sono arrivati anche dall'Ungheria e dall'Austria per aiutare la Slovacchia mentre il centro di Bratislava appare molto diverso, semideserto e desolato, rispetto a un qualunque weekend che non sia di pandemia.

Nei villaggi l'organizzazione dei test è stata più farraginosa ma non ci si è persi d'animo. A Veľké Úľanym, a 50 km dalla capitale, l'adesione è stata massiccia ma la gestione da parte del governo non è piaciuta a tutti, un militare di Veľké Úľanym racconta che giorno dopo giorno sono arrivate informazioni discordanti che hanno complicato l'organizzazione.

Il costo dell'operazione è 75 milioni di euro per il governo un investimento necessario: i numeri del contagio sono bassi (circa 220 decessi e quasi 58mila casi di covid-19) ma in rapido aumento e il sistema sanitario è fragile.

PER APPROFONDIRE: Covid-19, tamponi e test, ecco come si fa negli altri Paesi