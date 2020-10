Primi distinguo sull'aborto in Polonia mentre continuano le proteste

La mobilitazione in Polonia a difesa del diritto all'aborto non si ferma, nonostante l'invito del primo ministro Mateusz Morawiecki a restare a casa per limitare il rischio di contagio. Gli assembramenti sono vietati nel Paese, che ha raggiunto un picco quotidiano di 20mila nuove infezioni da Covid-19 su una popolazione di 38 milioni.

Cosa è cambiato per le donne

È così da una decina di giorni, quando la Corte costituzionale ha approvato le nuove regole sull'aborto, che mettono fuori legge l'interruzione di gravidanza per i casi di malformazione del feto. I casi in cui si potrà abortire legalmente in Polonia, dopo la pubblicazione della sentenza, rimangono limitati alla violenza sessuale, l'incesto o un rischio per la vita della madre.

Ieri c'è stata un'apertura del presidente Andrzej Duda, che ha detto di essere d'accordo con le richieste delle donne, in caso di malformazioni che possano portare alla morte del bambino (ma non, per esempio, per le diagnosi di sindrome di Down). Secondo le associazioni femminili questa stretta non avrà altro effetto di provocare un aumento degli aborti clandestini o i viaggi per sottoporsi all'interruzione di gravidanza all'estero.

Paese diviso

Divisioni che a lungo covavano sotto la cenere nel Paese stanno emergendo in piazza, con i giovani che si uniscono a una protesta iniziata dalle donne. Ci sono stati atti di vandalismo sulle chiese e interruzioni della messa. Jaroslaw Kaczynski, leader del partito di governo Diritto e Giustizia, ha lanciato un appello ai militanti alla difesa dei luoghi di culto che alcuni hanno interpretato come un invito a rispondere alle proteste con la forza.

Il partito di opposizione Coalizione Civica presenterà una mozione di sfiducia nei confronti di Kaczynski, che ha l'incarico di vicepremier. "Ha appiccato un incendio e continua a rovesciarci sopra benzina", ha detto Monika Wielichowska, parlamentare dell'opposizione. Mercoledì le donne sono state attaccate da un gruppo di All-Polish Youth, la destra ultranazionalista, a Wroclaw, Poznan e Bialystok.

Ma ci sono casi di persone di guardia a una chiesa che supportavano il movimento femminile, con un cartello che chiedeva di protestare contro il governo, non le istituzioni religiose.