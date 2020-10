Urne aperte in Kirghizistan per eleggere i 120 membri del parlamento. La competizione nella ex repubblica sovietica arroccata sulle montagne tra Cina e Azerbaigian è partecipata: 16 partiti, ma sulle elezioni incombe il rischio di compravendita dei voti, tant'è che la procura della Repubblica ha aperto un inchiesta; nel dettaglio un partito è sospettato di aver promesso sacchi di carbone in cambio di voti.

L'economia kirghiza, già poco fiorente, è negli ultimi mesi flagellata anche dal coronavirus, chiunque vinca è ad ogni modo improbabile che il Paese cambi orientamento: resterà nell'area di influenza filo-russa.

I due maggiori partiti in gara sono entrambi schierati per l'Unione economica eurasiatica, alleanza di ex repubbliche sovietiche capitanata da Mosca. L'unione eurasiatica d'altronde ha, tra l'altro, garantito i diritti dei tanti immigrati kirghizi in Russia.

La campagna elettorale è stata segnata da alcuni episodi di violenza, l’ultimo dei quali lo scorso 21 settembre: decine di persone sono rimaste ferite in duri scontri tra un centinaio di sostenitori del partito "La mia patria" (Mekenim) Kirghizistan e del partito democratico "Unità" (Birimdik), i due maggiori partiti del Paese.

Incerto l'esito del voto a cui il Paese arriva in una condizione di difficoltà economica e politica: appena l'anno scorso proprio il presidente del parlamento è stato arrestato per corruzione.