Kirgizistan, pioggia di candidati per appena 120 posti

Kirghizistan, sedici partiti in lizza per le elezioni politiche. Si vota sabato 4 ottobre. Contrariamente a quanto sta accadendo nei paesi vicini l'esito del voto è ancora relativamente incerto , soprattutto perché il partito che ha dominato finora la scena, i socialdemocratici dello SDPK, non si presenta. Ben 2000 i candidati per appena 120 posti nel parlamento monocamerale. Si vota con il proporzionale e la soglia di sbarramento è altissima, il 7%

Due i partiti favoriti, i democratici di Unità e Mekenim. Nel paese si vota con le quote rosa, consigliate, non obbligatorie. Molte candidate si sono ritirate negli ultimi giorni per fare spzio ai colleghi maschi. E come se non bastasse c'è il rischio del voto di scambio visto che un voto viene pagato, secondo gli osservatori, una ventina di dollari.Kirghizistan, sedici partiti in lizza per le elezioni politiche. Si vota sabato 4 ottobre. Contrariamente a quanto sta accadendo nei paesi vicini l'esito del voto è ancora relativamente incerto , soprattutto perché il partito che ha dominato finora la scena, i socialdemocratici dello SDPK, non si presenta. Ben 2000 i candidati per appena 120 posti nel parlamento monocamerale. Si vota con il proporzionale e la soglia di sbarramento è altissima, il 7%

Nel paese si vota con le quote rosa, consigliate, non obbligatorie. Molte candidate si sono ritirate negli ultimi giorni per fare spazio ai colleghi maschi. E come se non bastasse c'è il rischio del voto di scambio visto che un voto viene pagato, secondo gli osservatori, una ventina di dollari.