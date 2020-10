Terapie "miracolose" anti-covid hanno rimesso in piedi Trump. Almeno, così lui stesso definisce le cure cui è stato sottoposto, e che gli permettono di parlare all'America. Sarebbero il mix di anticorpi Regeneron e l'antivirale Remdesivir. Ma le voci, anche contrastanti, sul suo reale stato di salute circolano.

Per il medico presidenziale il paziente "non è ancora fuori pericolo" per altri è una bufala creata ad arte da Trump stesso per dimostrare le sue tesi relativiste sul virus.

La Casa Bianca ha comunque pubblicato un video in cui il presidente non sembra un granché sofferente:

"sono qui, non mi sentivo molto bene, adesso sto molto meglio, ce la stiamo mettendo tutto affinché possa recuperare completamente. Devo tornare perché dobbiamo restituire all'America la sua grandezza. Abbiamo fatto un lavoro enorme finora, ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo completare il lavoro fatto. Tornerò, tornerò presto."

Si parla addirittura di un focolaio di covid tra i repubblicani. il big bang contagioso sarebbe avvenuto alla Casa Bionca alla cerimonia di investitura della giudice Amy Coney Barret alla Corte Suprema, dove, come mostrano le immagini, il senatore repubblicano Mike Lee dello Utah abbracciava i presenti senza mascherina. Che sia lui il paziente "zero più" dei conservatori Usa?

Nel Grand Old Party ci sono numerosi senatori infettati. Sarà una tegola sulle elezioni presidenziali del 3 novembre per i repubblicani, o una dimostrazione a tutta l'America che le tesi relativiste sul covid da loro ssotenute sono corrette? Tutto dipenderà da come si riprenderanno dalla positività o dalla malattia conclamata. Per il momento il senato ha sospeso i lavori fino al 19 ottobre. Chiuso per covid.

Per il momento un fatto concreto c'è: la notizia sensazionale sul covid presidenziale ha distratto l'attenzione dell'opinione pubblica dall'accusa contro Trump (ancora tutta da provare) di evasione fiscale.