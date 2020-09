La Alan Kurdi in rotta verso Olbia

Il Ministero degli Interni ha indicato Olbia come porto di destinazione della nave umanitaria Alan Kurdi con 125 migranti a bordo. La nave potrebbe partire in serata dalla rada di Arbatax e arrivare ad Olbia venerdì mattina. La distanza tra Arbatax e Olbia è di circa 70 miglia nautiche e la Alan Kurdi viaggia normalmente tra i cinque e i sei nodi, per cui si ipotizza un tempo di navigazione di almeno 10 ore. È stato quindi scartata l'ipotesi di far sbarcare ad Arbatax i migranti per poi cercare una sistemazione nei centri di accoglienza disponibili in altre province di Sardegna. Si era pensato anche di mandare la nave a Cagliari, capoluogo sicuramente più attrezzato per procedere con i controlli anti-pandemia.

Gli ordini del Viminale

Il nulla osta per la momentanea accoglienza dei circa 125 migranti a bordo del battello umanitario è giunto dal Viminale dopo che la Francia si era appellata all'Italia per far sbarcare il natante, in rotta verso Marsiglia, nel porto più vicino a causa delle avverse condizioni meteo. Il battello non sarebbe adeguato per sopportare un mare molto mosso e per questo ha chiesto e ottenuto di entrare nella rada di Arbatax.

La ricollocazione

La Ministra degli Interni Lamorgese ha fatto sapere che alcuni paesi europei hanno dato disponibilità ad accogliere un centinaio di migranti e che solo 25 dovrebbero rimanere in Italia. Dopo quattro giorni di attesa sul mare a est di Lampedusa, la Alan Kurdi con i migranti a bordo, aveva deciso di fare rotta verso Marsiglia: «Nessun Centro di coordinamento dei soccorsi in mare dei diversi Paesi contattati ha voluto assumere la responsabilità del nostro intervento - spiegava una nota diffusa in dalla sede della Ong Sea-Eye - e per questo dirigiamo verso la Francia»