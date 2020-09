Per far fronte all’emergenza Covid-19 a Madrid da lunedì prossimo scenderanno in campo esercito e agenti della polizia. La richiesta di aiuti militari era stata avanzata nei giorni scorsi dalle autorità locali al governo di Pedro Sanchez, in una riunione straordinaria.

In apposite tende per il triage, 300 medici extracomunitari , insieme al personale locale, dovranno eseguire circa mezzo milione tra test sierologici e tamponi mentre la Guardia Civile sorveglierà sui lavori di sanificazione nelle 37 aree soggette alla restrizione della mobilità. Intanto membri dell’esecutivo e istituzioni locali si sono incontrati per fare il punto sui contagi in ambito scolastico. Attualmente sono in quarantena 2.852 tra docenti e studenti, lo 0,73% del totale.

Le scuole non sono veicolo di contagi

Secondo il ministro della Salute, Salvador Illa, è stato dimostrato che le scuole non sono attualmente luoghi di contagio. Certo sono stati registrati diversi casi ma questo è dovuto al fatto che diversi istituti si trovano in zone considerato ad alto rischio.” Un aspetto condiviso anche dalla ministra dell’Istruzione Isabel Celaà: "Voglio sottolineare che sono stati aperti tutti gli istituti e che nel 95,5% di questi non si è verificato alcun caso di contagio da Coronavirus. L'obiettivo è chiaramente quello di mantenere aperte le scuole nella massima sicurezza e fare in modo che tutti gli studenti possano frequentare le lezioni.”

Intanto Madrid ha paura. Negli ospedali un letto su tre è occupato da pazienti Covid. C’è un malato ogni 100 persone. Solo martedì ci sono stati 241 morti. Il governo della capitale prevede di annunciare nuove restrizioni. Nessun confinamento totale della metropoli. Ma misure più severe per evitare il peggio.