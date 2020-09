Covid 19, ormai è seconda ondata

Francia - l'Eliseo apre le porte al pubblico per la Giornata annuale del patrimonio. In occasione della Giornata del Patrimonio, il pubblico in Francia ha visitato l'Eliseo, il palazzo presidenziale, senza paura. E questo nonostante l'aumento del numero di nuovi casi.

L'esagono ha fatto registrare sabato 13.498 nuovi casi confermati di coronavirus, stabilendo un altro record di infezioni aggiuntive giornaliere da quando la malattia ha iniziato a diffondersi nel Paese.

Nel Regno Unito i locali notturni chiusi si preoccupano di non vedere più la luce del giorno. Sei mesi dopo che il Covid-19 ha spento la musica i locali in Gran Bretagna, non si sa quando riapriranno.

Venerdì il governo britannico ha avvertito che un secondo blocco a livello nazionale potrebbe essere imminente mentre i casi di virus aumentano ancora una volta. La Gran Bretagna è stata il paese più colpito in Europa dalla pandemia, con quasi 42.000 morti a causa del virus. Il numero di nuovi casi nel frattempo sta raggiungendo livelli mai visti da aprile. Uno dei motivi potrebbero essere dei rave illegali.

Blocco di Madrid

Madrid in Spagna è il nuovo epicentro del Covid-19. Limitata la libertà di movimento di 850.000 persone. La regione chiede l'aiuto del governo per applicare misure di isolamento per i casi diagnosticati ed evitare di ricorrere a un contenimento più severo.