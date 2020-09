11:09

Un ufficio di coordinamento antirazzismo nella UE

Von der Leyen spende parole di elogio per John Hume, il politico nazionalista irlandese dell'Irlanda del Nord, uno degli architetti del processo di pace, recentemente scomparso.



Cita altri casi di discriminazione, razzismo e odio. Ora è il momento del cambiamento. La Commissione presenterà un piano d'azione per estendere l'elenco dei crimini dell'UE a tutte le forme di incitamento all'odio in qualsiasi settore. L'odio è odio e nessuno dovrebbe tollerarlo. Rafforzeremo le leggi e l'applicazione della legge per combattere il razzismo, e miglioreremo l'educazione e affronteremo i pregiudizi. Ci sarà un ufficio di coordinamento antirazzismo dell'UE.



Dobbiamo costruire un'Europa dell'uguaglianza dove si possa amare chi si vuole senza paura o recriminazioni. Essere se stessi non è ideologia, è identità. Le zone senza LBGTQ [in Polonia] non hanno posto nella nostra Unione. La Commissione presenterà una strategia per i diritti LGBTQ. Un genitore in un paese deve esserlo in ogni paese.