L'anno scolastico, in Francia, è appena iniziato, ma diversi studenti sono già a casa. E altri rischiano di non andarci per un po’. Come i bambini di una scuola elementare vicino a Lione. Questo istituito è uno dei venti attualmente chiusi a causa di casi accertati o sospetti di Covid-19.

Già martedì, gli insegnanti erano stati messi in quarantena dopo essere entrati in contatto con dei colleghi che aveva contratto il virus. Sia le scuole private che quelle pubbliche devono seguire un protocollo.

“Quando si arriva a tre casi accertati, la scuola viene chiusa automaticamente, perché siamo davanti a un cluster, questa è la regola ufficiale. Il caso dell’istituto nel distretto lionese è diverso. Un docente era positivo e aveva avuto contatti con altri già prima dell’apertura della scuola", sottolinea Jean Brun Vicedirettore dell'Istruzione cattolica della diocesi di Lione

Per i genitori che non potevano prendere ferie o permessi al lavoro, è stata trovata una soluzione che però non soddisfa tutti. L’Istituto offre servizi solo per pochi alunni. Per gli altri, più di un centinaio, la lezione viene svolta da casa e i compiti vengono inviati dagli insegnanti. Un modo ritenuto poco idoneo per l'apprendimento.

"I genitori hanno già dovuto affrontare questa situazione per molti mesi", dice il papà di un allievo. "La chiusura della scuola ha senso, non si poteva tenere aperta. Ma c'è una grande preoccupazione tra i genitori ai fini didattici. Noi non possiamo sostituire gli insegnanti nel loro lavoro, così dalla sera alla mattina."

Questa scuola lionese non è l’unica ad essere stata chiusa. In Francia, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono diversi i casi. Anche se il numero rimane basso. Il premier Jean Castex ha rassicurato i cittadini, sottolineando il fatto che queste situazioni si trovano solo in poche zone.

Il numero dei contagi aumento di giorno in giorno nel Paese. Questa è una delle 22 scuole che sono state chiuse negli ultimi giorni. 10 di loro sono sull’isola di Réunion, dove sono state blindate più di 100 aule. La situazione resta temporaneamente sotto controllo. E forse tra pochi giorni, anche in questo istituto si potrà tornare sui banchi a fare lezione.