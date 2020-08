Coronavirus: in arrivo nuove restrizioni in Francia

Arrivano nuove restrinzioni per contrastare la diffusione del coronavirus in Francia. A Marsiglia i bar e i ristoranti resteranno chiusi dalle 11 di sera alle 6 del mattino e sarà obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Le nuove misure di sicurezza arrivano dopo che nel dipartimento di Bouches-du-Rhone si sono registrati quasi 3mila nuovi contagi in una settimana.

"La situazione è sufficientemente allarmante" ha ammesso il prefetto Christophe Mirmand "Prenderemo in considerazione nuove misure come la chiusura di bar, ristoranti e negozi durante la notte".

In Italia preoccupa l'aumento di cluster in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 91 nuovi casi. La diffusione del coronavirus nell'isola sembra legata all'afflusso di turisti nei locali notturni e in feste private. 52 dipendenti del Billionaire di Porto Cervo sono risultati positivi negli ultimi 7 giorni.

I nuovi casi sono in diminuzione in Slovacchia, uno dei paesi europei che ha risposto meglio alla pandemia. Le autorità comunque non abbassano la guardia e annunciano nuove restrizioni per eventi di massa e nelle case di riposo.

A Rotterdam un uomo si è ammalato di nuovo dopo essere guarito un prima volta. Il caso arriva dopo quello di un 33enne di Hong Kong che, di ritorno da un viaggio in Spagna, è risultato positivo a un ceppo di coronavirus diverso da quello che aveva già contratto nei mesi scorsi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità minimizza l'eventualità che i casi di reinfezione possano far scattare un nuovo allarme. "Le possibilità di contrarre la malattia una seconda volta sono minime" dice l'Oms che comunque riconosce che questa evoluzione non è da sottovalutare.