Covid: sciolto il corteo negazionista di Berlino

Fine della manifestazione. Il corteo negazionista di Berlino è stato sciolto per mancanza della distanza di sicurezza e uso della mascherine. "Coronavirus, falso allarme" si legge in uno degli striscioni.

Migliaia di persone si sono riunite questo sabato nella capitale tedesca per manifestare contro le restrizioni per il Covid. Il governo regionale aveva inizialmente bloccato il corteo, ma gli organizzatori hanno fatto appello al tribunale che gli ha consentito di manifestare rispettando le misure anti-Covid. Cosa che non è stata fatta, per cui la polizia ha interrotto la manifestazione annunciandolo con un tweet.

ll corteo era partito dalla Porta di Brandeburgo diretto per il parco Tiergarten, in pieno centro. Dopo alcune ore, le forze di sicurezza sono arrivate sul posto e con gli altoparlanti hanno imposto lo scioglimento del corteo, che non è riuscito così ad attraversare il lungo viale che taglia il parco.

La polizia di Berlino ha riferito che avvierà un'azione legale contro gli organizzatori per "mancato rispetto delle norme igieniche". Il raduno era stato autorizzato solo per 1.000 partecipanti ma, a un certo punto, c'erano oltre 20.000 persone. Non solo estremisti di destra e complottisti, ma anche famiglie con bambini.