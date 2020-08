In Germania la campanella è suonata questo lunedì- 10 agosto 2020 - per i giovanissimi di diversi Lander, tra gli altri lo Schleswig-Holstein, Brandenburgo e Berlino.

La settimana scorsa sono tornati in classe invece in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Amburgo.

Un rientro a scuola che segna un passo avanti verso la normalità, anche se si tratta di una normalità post-covid e le misure di sicurezza non vengono abbandonate neanche qui. Anche se differiscono da Stato a Stato.

A Berlino e in Brandeburgo le mascherine sono obbligatorie all'interno dell'istituto ma non in classe o in cortile, mentre la distanza di sicurezza è stata eliminata.

Nello Schleswig-Holstein invece a partire dalle medie la mascherina è consigliata ma non obbligatoria. Differenze di procedure che creano confusione nelle famiglie soprattutto dopo la notizia che in Meclemburgo-Pomerania Anteriore due scuole siano state già chiuse nella prima settimana per il coronavirus.

Per Doreen Siebernik, alla guida di uno dei più importanti sindacati della scuola, (GEW), "La preoccupazione è enorme perché le scuole sono dei punti cruciali ", dice "So che alcuni studenti entrano in contatto con migliaia di persone ogni giorno".

Mercoledì prossimo si riparte nel Nord-Rheno Westfalia, il Land più popolso della Germania, qui la mascherina è obbligatoria nelle scuole secondarie.

In Baviera si riparte il 1 settembre e il governatore Markus Soder si è espresso a favore della mascherina obbligatoria in classe vuole inoltre centri per test Covid rapidi.