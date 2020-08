Alexei Navalny è stato trasferito in Germania.

Alle prime luci del mattino in Russia (le 4 della notte in Italia), il dissidente russo, 44 anni, tenace oppositore di Vladimir Putin, ora in coma per un sospetto avvelenamento, è stato caricato a bordo di un aereo, poi decollato dall'aeroporto di Omsk, in Siberia.

Destinazione: Berlino.

Lo ha confermato la portavoce di Navalny, Kira Yarmish.

"Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato. La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena iniziata e c'è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo passo è stato fatto".

Navalny è stato ricoverato giovedi scorso in terapia intensiva all'ospedale di Osmk, dopo - affermano i suoi sostenitori, puntando il dito contro il Cremlino - aver bevuto un tè avvelenato nel bar dell'aeroporto di Tomsk ed essersi sentito male durante il viaggio in aereo verso Mosca.

Momenti del trasferimento di Navalny sull'ambulanza che lo porterà all'aeroporto di Omsk. AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Dopo che la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha preso umanamente e politicamente a cuore le sorti di Navalny, già venerdi gli specialisti tedeschi arrivati a Osmk avevano richiesto l'immediato trasferimento in Germania, ma i medici locali hanno temporeggiato sostenendo che il paziente fosse troppo debole per il trasferimento.

Per loro, la diagnosi era chiara: nessun avvelenamento, solo un disturbo dell'equilibrio dei carboidrati, un disordine metabolico.

Sempre secondo gli amici del dissidente, questo sarebbe stato uno stratagemma per perdere tempo e far sparire ogni traccia di veleno nell'organismo di Navalny.

Ora sarà il celebre ospedale "Charitè" di Berlino ad occuparsi della salute di Alexei Navalny.

Mentre i rapporti diplomatici Russia-Germania rischiano di venire ai ferri corti.

L'Unione Europea ha chiesto un'indagine autonoma sulla salute di Navalny.