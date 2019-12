Russia, Navalny arrestato e liberato dopo poche ore

Proprio a Natale, Navalny aveva denunciato la scomparsa di un suo alleato , il 23enne Ruslan Shaveddinov, arruolato con la forza e localizzato poi in una remota base militare dell'Artico, un tempo utilizzata per condurre test nucleari.

In un filmato, diffuso in rete dalla portavoce dell'oppositore, si vedono gli agenti perquisire l'ufficio e coprire la telecamera di sorveglianza con nastro adesivo.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.