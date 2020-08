Covid-19, la Spagna in testa

È la Spagna il paese europeo con il maggior numero di casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti, un valore che nelle ultime due settimane è salito a oltre 132. Tra le comunità spagnole preoccupa la diffusione del virus nel Paease basco, dove sono stati vietati i raduni con più di 10 persone. A livello europeo, la classifica prosegue con il Lussemburgo (98 casi ogni 100.000 abitanti) e Malta, 88,5 contagi su 100.000 abitanti.

Con la pandemia che riemerge a macchia di leopardo, tornano anche le restrizioni di viaggio. L'Austria si aggiunge alla lista dei paesi che prevedono controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Sebastian Kurz, cancelliere austriaco: "Da lunedi ci sarà un avviso per le isole Baleari. Chi si trova lì in vacanza potrà continuare a restarci senza problemi, chi rientrerà dopo lunedi dovrà sottoporsi a test o fare una quarantena di 14 giorni".

Restrizioni ancor più drastiche in Irlanda, dopo che i casi positivi al virus sono aumentati rapidamente nelle ultime due settimane. Gli esperti affermano che i picchi siano dovuti alla diffusione del virus tra individui sotto i 40 anni, molti dei quali non sanno neppure di essere positivi. Le autorità hanno ripreso a favorire il telelavoro e a sanzionare i gesti potenzialmente a rischio.

Per il capo del governo Micheal Martin vanno evitati comportamenti come quelli denunciati nei locali di Dublino nei giorni scorsi. "Molti si comportano come se il virus non fosse una minaccia", ha ammonito parlando ai giornalisti.

Un uso massiccio delle mascherine anche nei luoghi pubblici viene richiesto in Italia, una prescrizione che la polizia si incarica di far rispettare soprattutto tra i tanti turisti che affollano le città. Infine, in Francia il governo ha reso obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro l'uso della protezione individuale.