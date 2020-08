Manifestazione e contromanifestazione.

Trascorre cosi, la domenica a Minsk, la capitale della Bielorussia.

Putin, l'amico-rivale, ha detto si

È anche una sfida di bandiere: i sostenitori di Alexander Lukashenko - in piazza indipendenza - sventolado l'attuale bandiera rossoverde della Bielorussia.

E, molti, anche la bandiera della Russia di Vladimir Putin, amico - ma non troppo - di Lukashenko (i due non si amano particolarmente, anzi...). .

La bandiera rossoverde della Bielorussia, in uso dal 1995. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Il raduno filogovernativo arriva dopo giorni di grandi manifestazioni dell'opposizione, che chiedono le dimissioni dello "Zar di Minsk", accerchiato dalle proteste dopo le elezioni - considerate "farsa" - della scorsa settimana.

Lo stesso Lukashenko ha fatto capolino dal suo palazzo presidenziale, non lontano da Piazza Indipendenza, per salutare e ringraziare i suoi sostenitori.

Lukashenko fa il segno di vittoria. Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Putin, intanto, ha accettato la richiesta d'aiuto per assicurare sicurezza e ordine pubblico, in caso di necessità.

L'assistenza potrebbe anche essere militare, in virtù di un accordo di mutuo sostegno tra le due ex repubbliche sovietiche firmato negli anni '90.

A Minsk domina, tuttavia, il bianco e russo della prima bandiera della Bielorussia indipendente, simbolo del movimento di protesta, già utilizzata in due momento di libertà del paese, nel 1918 e nel 1944.

La vecchia bandiera biancorossa della Bielorussia, esibita durante il minuto di silenzio durante i funerali di Alexander Taraikovsky, morto durante gli scontri con la polizia. Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Mobilitazione a Minsk, Brest e in altre città

Una larga parte della popolazione di Minsk è ormai scesa in piazza, ma accade anche in altre città del paese, come Brest.

E, ovunque, la parola d'ordine è "Lukashenko vattene".

Bandiere russe e la scritta: "Togliamo il paese dall'abisso, salviamo la Bielorussia". Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Minsk non è come Piazza Maidan

Come scrive Martina Napolitano nel suo interessante articolo su eastjournal.net, "la folla in protesta in tutta la Bielorussia non è una versione locale del Maidan ucraino: manca l’aspetto “geopolitico” che caratterizzava le manifestazioni di Kiev, durante le quali si invocava – in ucraino, ma anche in russo, è bene ricordarlo – in primo luogo un decis(iv)o cambio di rotta e prospettiva, dall’est all’ovest.

La folla bielorussa non è orientata verso est o verso ovest, è semplicemente concentrata sui propri problemi interni e sulla necessità di cambiamento: non è un caso che una delle canzoni più volte risuonate nelle piazze questi giorni sia la storica hit del gruppo Kino “Peremen!” (1987), in cui il cantante-mito Viktor Tsoi invocava cambiamenti per quella che era un’Urss ormai agli sgoccioli. I cambiamenti che invocano le proteste in Bielorussia sono quelli che dal collasso dell’esperimento sovietico non ci sono mai stati".

