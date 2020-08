Barricate nelle strade di Minsk, catene umane in Bielorussia contro il confermato presidente Aleksandr Lukashenko, oltre 6mila arresti e almeno 3 morti, secondo fonti indipendenti.

"A scendere in piazza sono per lo più persone con un passato criminale e disoccupati", dice Lukashenko. Non la pensa così la comunità internazionale. In un tweet Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, scrive che l'Unione europea non accetta il risultato delle elezioni e che sanzionerà i responsabili della violenza contro i manifestanti.

Ma, da ovest a est, si moltiplicano le reazioni contro la repressione del dissenso da parte del confermato presidente bielorusso: "La questione delle sanzioni è complementare alle iniziative che proponiamo - dice il presidente della Lituania, Gitanas Nausėda - penso che dobbiamo prima provare tutti i mezzi che naturalmente vengono presi in considerazione in una situazione del genere quando viene versato il sangue di persone innocenti".

Il governo polacco ha stanziato 11 milioni di euro per aiutare i bielorussi che temono per la loro incolumità, oltre che per sostenere i media indipendenti e le organizzazioni non governative , ha detto in Parlamento il primo ministro Mateusz Morawiecki, che ha aggiunto: "Il futuro della Bielorussia può essere deciso solo dai bielorussi stessi. Il nostro ruolo è quello di garantire che essi possano esercitare questo diritto. Per questo oggi chiediamo alle autorità bielorusse di prendere in considerazione nuove e libere elezioni".

Venerdì prossimo, la Bielorussia sarà tra i temi in agenda al Consiglio Esteri straordinario dell'Unione europea, dove - tra le misure in cantiere - potrebbe esserci la reintroduzione di sanzioni contro Minsk.