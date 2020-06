Era un’azione attesa e annunciata l'attacco all'edificio destinato al dialogo tra le due Coree, posizionato appena a nord del 38° parallelo, perpetrato da Pyongyang questo lunedì.

L’escalation è in atto dai primi di giugno la sorella di kim Jong Un, che sta avendo un rilievo sempre maggiore, aveva espresso la sua posizione negativa nei confronti della propaganda degli esuli nordcoreani al confine, e voilà, l'edificio è stato fatto saltare proprio come la giovane aveva annunciato. Ma quanto c'entrano i volantini degli esuli rilasciati in territorio nordcoreano e le loro voci contro il regime diffuse dai megafoni? Questa azioni politiche infatti ci sono sempre state, perché ora Pyongyang ha deciso di reagire in grande stile? Per la professoressa Rosella Ideo, studiosa di storia politica e diplomatica dell’Asia orientale, Kim Jong Un stavolta ha "lanciato un messaggio non solo alla Corea del Sud, che ha seguito pedissequamente le posizioni americane, ma anche al presidente americano Donald Trump. Ed il messaggio è: alleggerire le sanzioni". In un contesto di povertà e arretratezza evidentemente aggravato dal coronavirus, inoltre, Kim Jong Un ha bisogno di confondere i sudditi con "un nemico esterno", causa dei mali nazionali.

Il leader nordcoreano non è nuovo a provocazioni ma stavolta l'azione è davvero simbolica e spettacolare...

"Io credo che Kim Jong Un avesse davvero sperato in un processo di pace. Trump ha fatto intravedere a Pyongyang col primo accordo di Singapore la possibilità di un trattato di pace poi pochi mesi dopo il secondo vertice tra i due ad Hanoi è finito malamente e in fretta; il presidente americano ha complicato una situazione già complessa volendo tutto e subito; inoltre la pace e l’abbandono del programma nucleare non potevano avvenire senza l’allentamento delle sanzioni americane, seguite da quelle di Cina e Russia.

Cosa vuole ottenere con questo bombardamento Kim Jong Un?

"Pyongyan si sta rivolgendo agli Stati Uniti, accusati di voler perseguire la decapitazione del regime. Inoltre pyongyang vuole che Seul abbia almeno una visione alternativa portando avanti aiuti economici e cooperazione per ricostruire un Paese che lo stesso Kim aveva detto che era in pessime condizioni. La Corea del Nord parla a Washington e parla a Seul. Il covid 19 poi ha colpito soprattutto le campagne e ovviamente ora il dittatore davanti ai sudditi deve trovare un nemico esterno da accusare per le condizioni di vita; per la prima volta la Corea del Nord parla di nemico citando Seul, solo due anni fa si erano ritrovati come fratelli, Nord e Sud, poi ogni possibilità di dialogo è andata persa con il vertice di Hanoi".

Difficile credere che Pyongyang possa ottenere qualcosa mostrando i muscoli anche se il Paese non è nuovo a provocazioni il dialogo avviato aveva fatto pensare a un cambio di passo...

"Non mi sembra si possa per il momento tornare a un dialogo vero con la Corea del Sud. Per il resto la Corea del Nord sta seguendo la linea politica che è sempre stata adottata dal nonno di Kim in avanti con un solo scopo: restare un Paese indipendente con i Kim in testa; e Pyongyang sa che l’unico modo di sopravvivere è fare pace con gli Stati Uniti".

Pyongyang quindi, bombardando l'ufficio, parla a nuora perché suocera intenda?

"Sì, e non ha caso, visto che il messaggio è rivolto a Washington, la Cina è stata molto gentile nei confronti di Pyongyang dopo l'esplosione, col suo ‘c’è stato questo scoppio ma l’importante è trovare la pace', il portavoce del ministero degli esteri cinese, rilascia una dichiarazione di circostanza e nulla di più. La situazione è molto complessa perché Trump, in piena emergenza coronavirus, minaccia ancora altri dazi alla Cina, mentre invece avrebbe dovuto puntare tutto su Pechino come intermediario, Xi Jinping si era addirittura recato a Pyongyang. Da parte sua Seul non può fare a meno degli Stati Uniti, delle truppe americane che sono fondamentali per l’indipendenza della Corea del Sud".

Cosa può succedere ora?

"La situazione sembra totalmente ingessata: la Cina ha sempre aiutato Pyongyang ma non ha nessun interesse a intervenire in caso di grossi guai; intanto gli Stati Uniti sono in una fase di isolazionismo, non solo di protezionismo, e si ritirano da tante scene lasciando a Russia e Cina campo libero, vedi la Libia. Per non parlare del Giappone che ha sempre temuto la pacificazione delle due Coree. Quindi difficile immaginare che qualcuno prenda un'iniziativa. Questo è un disastro creato da Trump, che non ha mai avuto simpatie nemmeno per la Corea del Sud, ma che ha voluto tentare la pace, senza portare a termine un processo che richiedeva tempo. Ora Kim, che aveva promesso al suo popolo che avrebbe potuto allentare la cinghia e aveva addirittura accettato l'ispezione di uno scienziato americano ai siti nucleari, si trova con un nulla di fatto e reagisce come abbiamo visto in preda alla disperazione dopo l'illusione. Credo che Kim, come molti osservatori e studiosi, avesse davvero creduto alla possibilità di un trattato di pace".

Crede che Kim Jong Un attuerà ulteriori provocazioni?

"Incidenti, anche sanguinosi, ci sono sempre stati, anche al tempo del padre di Kim Jong Un, ma non si è mai arrivati a una nuova guerra; la situazione è delicata perché negli ultimi tempi Pyongyang ha fatto ciò che aveva annunciato, come appunto far esplodere l'ufficio per la pace e l'attenzione deve essere massima perché Pyongyang ha anche detto che vuole mandare l'esercito nella zona cuscinetto, fatto che sarebbe molto grave. Ad ogni modo non credo che Pyongyang forzerà la mano più di tanto. Certo è che il gioco di Kim Jong Un è determinato dalla disperazione, anche se nessuno sa cosa succede nel palazzo".

Per saperne di più:

Trump-Kim storica stretta di mano a Singapore

Il flop del vertice di Hanoi