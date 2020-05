Volodymyr Zelenskiy festeggia un anno di presidenza ucraina, con una conferenza stampa organizzata in grande stile, al Palazzo Mariinskyi di Kiev. E' l'occasione per tessere le sue stesse lodi - "sono fiducioso in ogni mio passo", ha detto - ma anche per parlare della pace nel suo Paese. Il vertice con la Russia, sotto la mediazione franco-tedesca, inizialmente previsto per aprile è stato infatti rimandato, a causa del coronavirus.

"Abbiamo parlato con la Germania, con la Francia, con tutti, insomma", ha detto il Capo di Stato. "E sono tutti d'accordo che quando la pandemia sarà finita, dovremmo tenere un incontro nel formato Normandia. La priorità è il formato Minsk, ma sono pronto per qualsiasi formato, purché possa avvicinarci la fine della guerra. Qualsiasi formato. Per me è lo stesso, basta che ci sia un risultato".

Per quanto riguarda un eventuale secondo mandato da presidente, l'ex comico non esclude la possibilità, ma solo con il sostegno degli elettori. "Qualsiasi presidente che abbia ottenuto il 10-15 o il 16% prima della campagna elettorale, non ha diritto secondo me a candidarsi alla presidenza dell'Ucraina. Perché significa semplicemente una cosa: la società non lo sostiene".

Zelenskiy ha anche parlato del Covid-19, che sta mettendo a dura prova il Paese, con. Il presidente ha annunciato che in 15 regioni, gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus, hanno già ricevuto l'aumento del 300% del loro stipendio, promesso all'inizio della crisi. Basti pensare che per alcuni medici il salario mensile è di circa 160 euro.

Per quanto riguarda invece l'allentamento delle restrizioni, Zelenskiy ha spiegato che gli ucraini dovranno attraversare cinque fasi e che alcune di queste potrebbero arrivare prima del previsto, come la ripresa dei trasporti pubblici e l'apertura degli asili nido.

La conferenza stampa, tenutasi all'aperto e rispettando le misure di distanziamento sociale tra i partecipanti, è durata oltre tre ore.