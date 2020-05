Uefa, il "piano concreto" di Ceferin per concludere i tornei

Nonostante l'incertezza che regna sul futuro della stagione calcistica in diversi paesi, il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, afferma di avere un "piano concreto" per concludere i tornei in Europa ad agosto.

Il dirigente calcistico sloveno ha confermato che le partite si giocheranno in ogni caso senza pubblico, e che i calciatori dovranno osservare precise norme di igiene e prevenzione.

Secondo Ceferin, le squadre qualificate in campionati che non venissero giocati per intero, non avranno automaticamente la qualificazione alle competizioni europee. "L'accesso alle gare deve risulare solo da fatti sportivi, e non da decisioni amministrative", ha detto..

Sulla decisione del governo francese di sospendere le partite della League 1, Ceferin ha detto: "rispetto la decisione, ma l'Uefa non è stata consultata".