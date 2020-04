Evitare espressioni volgari davanti ai bambini, non perdere la pazienza con le persone sospettate di un reato e trattare con empatia le vittime. Regole all'apparenza scontate per un funzionario di polizia, ma che il ministero dell'Interno russo ha pensato bene fosse meglio mettere nero su bianco in un documento da poco pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Si tratta di una sorta di codice etico rivolto a tutto il personale del ministero. Gli agenti di polizia russi sono invitati a "mantenere la moderazione e la calma" e ad "astenersi da azioni e discorsi aggressivi in presenza di bambini, donne e anziani".

Ai funzionari si consiglia inoltre di osservare "modestia e senso delle proporzioni nell'arredamento del proprio ufficio e di evitare l'uso di beni di lusso". Gli agenti in uniforme dovranno astenersi dal visitare mercati, ristoranti e casinò nel tempo libero.

Durante le perquisizioni gli agenti saranno tenuti a trattare con cura gli oggetti e gli effetti personali "importanti o di valore per i cittadini".

Durante gli interrogatori i funzionari delle forze dell'ordine dovranno "mantenere la calma, mostrare empatia per la vittima, imparzialità per l'autore di un reato e rispetto per la persona interrogata".

Si fa anche notare che gli agenti di polizia non devono tenere le mani nelle tasche delle uniformi, o andare in giro con scarpe sporche e bucate, o indossare divise sgualcite. "Nel caso in cui si svolgano compiti ufficiali in abiti civili - si legge nella bozza - è consentito indossare un abito o un vestito e scarpe di rigoroso stile commerciale, non colori vivaci".

Secondo un recente sondaggio il rating di approvazione delle forze dell'ordine nel febbraio 2020 è sceso al 46,5%, oltre 4 punti in meno rispetto al mese precedente.