Fare memoria di questa crisi. A Vienna un museo apre alla pandemia

La pandemia da coronavirus è ancora lontana dal venire risolta, ma a Vienna c'è chi già chi pensa a come farla finire in un museo. La Casa della Storia austriaca, che come tutti i musei del mondo ora è chiuso, ha già cominciato a raccogliere reperti che potranno testimoniare in futuro quello che sta accadendo in questi giorni, come racconta la direttirce Monika Sommer:

"Quando abbiamo chiuso al pubblico il 12 marzo abbiamo compreso subito il momento storico in cui stava accadendo, una crisi storica nella quale stiamo entrando. Abbiamo fatto appello alla popolazione per raccogliere materiali su come stanno cambiando le nostre vite e la nostra convivenza in questo tempi di crisi".

Tra gli oggetti da destinare all'esposizione storica ci saranno anche le tradizionali carrozze a cavalli, impiegate in questi giorni nella distribuzione solidale di cibo e aiuti alle persone in difficoltà. Ma ci sarà posto anche per documenti, come il decreto che sospende le elezioni muncipali in Stiria, o per gli oggetti. La televisione pubblica ORF ha aderito alla campagna del museo donando propri materiali.