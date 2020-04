Usa, record di morti in 24 ore

Gli Stati Uniti registrano il più alto numero di morti in un solo giorno con 1.736 vittime riportate martedì, e la situazione a New York resta preoccupante. Qui i ieri è stato toccato il record di 731 decessi in 24 ore, e il clima per molti è ancora più cupo di quello seguito agli attentati alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001.

"Non riusciamo nemmeno a immaginare i danni che deriveranno da questa crisi. L'impatto non sarà per niente inferiore a quello dell'11 settembre. È qualcosa che accade in un modo diverso, ma sarà altrettanto devastante per questa città", commenta una passante.

Con una media di 500 decessi quotidiani, le autorità dello Stato si organizzano per attrezzare un sito di sepoltura temporanea, su una piccola isola di fronte al Bronx. Mentre nel cuore di Manhattan, la cattedrale gotica di St. John si trasforma in un ospedale da campo per 200 letti.

In questo scenario, anche la finanza risente del clima mutato. Ieri Wall Street ha chiuso al di sotto della parità cancellando i risultati in positivo che avevano segnato gran parte della seduta. L'indice Dow Jones si era spinto a +900 punti prima di piombare in negativo.