Controlli sempre più frequenti e più rigidi in Europa, per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus. In Francia, da questo venerdì, le forze dell'ordine hanno annunciato un rafforzamento della sorveglianza, per far rispettare le misure di contenimento e dissuadere i francesi dal partire per le vacanze di Pasqua. Un uomo è finito in carcere, dopo aver violato a più riprese le regole di confinamento. Sono circa 360.000 le multe inflitte in tutto l'Esagono.

"Non solo saranno previste delle multe, ma - insisto molto su questo - sarà impossibile salire a bordo dei treni o continuare il viaggio in auto, se non c'è alcuna giustificazione per farlo", ha dichiarato il prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement. Quest'ultimo è stato al centro nelle ultime ore di un ciclone. Durante una diretta con un canale all news, dopo aver nuovamente esortato i parigini a seguire le regole, ha parlato delle persone gravemente colpite che sono in terapia intensiva. "Non c'è bisogno di essere puniti per capire che coloro che ora sono in ospedale, quelli che si trovano in rianimazione, sono quelli che all'inizio del confinamento, non lo rispettavano. C'è una correlazione molto semplice", ha detto. Immediata la reazione dei francesi, politici e non, che si sono detti scandalizzati dalle parole del prefetto di polizia.

"Il prefetto di polizia Didier Lallement si rammarica per le osservazioni fatte stamattina", si legge nel comunicato dalla Prefettura di Polizia, nel primo pomeriggio di venerdì 3 aprile.

Controlli anche in Spagna e Olanda, per le vacanze

Anche in Spagna i controlli della Guardia Civile e della Polizia Nazionale su strade e autostrade sono sempre più severi. In particolare nei pressi delle aree turistiche e alle porte delle grandi città. Si vogliono evitare, anche nella penisola iberica, esodi di massa durante il periodo di vacanze pasquali.

Stessa situazione al confine tra Belgio e Paesi Bassi. Il Premier olandese Mark Rutte ha lanciato un chiaro messaggio agli eventuali turisti belgi e tedeschi: "Restate a casa!" ha tuonato.