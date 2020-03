Coronavirus: all'indomani delle restrizioni, Roma mai così deserta

Roma Termini: la stazione ferroviaria più trafficata d'Italia - 150 milioni di passeggeri all'anno - sembra incredibilmente deserta in questi giorni. Le uniche persone presenti sono tutte in fila per la verifica delle autocertificazioni necessarie a mettersi in viaggio.

I controlli sul posto sono effettuati dalle forze dell'ordine sia alla partenza che all'arrivo, ma non sui treni: possono chiedere il documento d'identità e porre domande sulle informazioni fornite.

Di qui,la nostra corrispondente Giorgia Orlandi ha attraversato la Capitale per il suo reportage: per le strade di Roma non ha trovato praticamente nessuno, a eccezione di qualche raro turista rimasto bloccato. Per loro, strade vuote e ristoranti chiusi sembrano ancora più surreali.

"Perfino il Colosseo -racconta la corrispondente - la principale attrazione della città, solitamente gremito di turisti, non è mai sembrato così deserto.E per le prossime settimane questo sarà uno scenario familiare per gli abitanti della capitale"