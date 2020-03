Crollano le borse europee: in fumo 1300 miliardi in due settimane

Le borse europee crollano per effetto del coronavirus: in 2 settimane sono andati in fumo 1.300 miliardi. Solo il 6 marzo lo stoxx 600, l'indice che copre circa il 90% del mercato azionario europeo, in calo del 3,6% manda in fumo oltre 300 miliardi di euro. In due settimane, ovvero dalla notizia del primo contagio in Italia, lo stoxx 600 ha bruciato oltre 1.358 miliardi di capitalizzazione. Concludono la seduta in profondo rosso Parigi (-4,14%), Francoforte (-3,37%), Londra (-3,62%) e Madrid (-3,54%).

Infettata anche Wall Street

Anche negli States si teme che il contraccolpo da coronavirus possa intaccare l'economia.

Wall street chiude il 5 marzo in netto ribasso cancellando l'impennata di mercoledì. Alla chiusura delle contrattazioni, dopo una seduta disastrosa, Dow Jones perde il 3,58% a 26.120,67 punti, il Nasdaq il 3,10% a 8.738,60 punti e l'indice S&P500 il 3,39% a 3.024,14 punti.

L'euro viene scambiato a 1,1225 dollari.

Il presidente statunitense Donald Trump ha cercato di rassicurare i mercati e la popolazione, ricordando su twitter che i contagi accertati sono ancora contenuti. Nel frattempo, però, a Washington il Senato è corso ai ripari, approvando un piano d'emergenza da 8 miliardi di dollari.

Male anche il 6 marzo

Il 6 marzo Wall Street apre in territorio negativo. Il Dow Jones perde il 2,89% a 25.369,78 punti, il Nasdaq cede il 3,04% a 8.473,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,88% a 2.936,79 punti.

Il presidente Donald Trump invita a non farsi prendere dal panico e si dice sicuro che i mercati azionari si riprenderanno. Il virus potrebbe avere, secondo il presidente statunitense, un effetto positivo per l'economia americana perché molte persone viaggeranno all'interno della federazione invece di andare all'estero.

"Avevo chiesto 2,5 miliardi di dollari e me ne hanno dati 8,3, li prendiamo". Scherza Trump mentre firma il pacchetto d'emergenza. Oltre 8 miliardi di dollari che serviranno a comprare test e medicinali contro il coronavirus.

"Stiamo andando molto bene. Ma è un problema imprevisto, che problema. È venuto fuori dal nulla. Ma ce ne stiamo occupando" dice Trump.

Prima del virus, le borse e l'economia statunitense stavando andando a gonfie vele. Il tasso di disoccupazione era arrivato al 3,5 percento, il livello più basso da oltre 50 anni