Gli scienziati di un progetto di ricerca europeo hanno installato nelle isole Canarie un prototipo di turbina eolica che punta a ridurre i costi di costruzione e installazione di questo tipo di strutture del 35 per cento. Come trasformare quest'invenzione in un'opportunità commerciale? Il progettista principale della tecnologia ha qualche idea:

"Una delle sfide di fronte a noi in questo momento è dimostrare al mercato che questa tecnologia, che è pionieristica a livello mondiale, può essere utilizzata e costruita in grandi quantità. Fortunatamente abbiamo preso in considerazione quest'aspetto al momento della progettazione. A questo scopo abbiamo usato per la base il principio del prefabbricato, che consente una maggiore velocità di costruzione. La nostra scommessa è anche di garantire che tutte le attività di costruzione siano svolte a terra, in modo da poter industrializzare il processo e produrre il numero di unità necessarie nel tempo richiesto dal mercato. Questo significa costruire in un anno cinquanta-sessanta unità . Il sistema è progettato per soddisfare queste esigenze, ma la sfida è dimostrare al mercato che siamo in grado di farlo."