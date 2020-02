Regno Unito: salvati 90 migranti nel canale della Manica

Circa 90 migranti, tra adulti e bambini, suddivisi in svariate piccole imbarcazioni, sono stati salvati nel canale della Manica, raccolti in acqua da squadre di salvataggio britanniche e condotti a Dover.

Tra questi, provenienti da Siria, Yemen e Mali, 15 hanno affermato di "essere minorenni",

Lo scorso anno, 2000 persone sono arrivate nel Regno Unito dopo aver attraversato la Manica in barca.

"Queste barche non sono dotate di un navigatore o un timoniere - dice Andy, ex Guardia costiera britannica - sono sospinte in mare e lasciate andare, e funziona: ci sono così tanti soldi in gioco, circa 3-4000 sterline a testa per passaggio, sono stati segnalati due o tre decessi, ma un giorno è facile prevedere una grande catastrofe".

Tali tentativi sono assai pericolosi, tuttavia i migranti radunatisi in campi di fortuna lungo la Francia settentrionale affermano di non essere scoraggiati dai rischi.

"Quando il Governo in Francia o nel Regno Unito non ci lascia attraversare con i camion - dice questo migrante - dobbiamo andare in barca: è pericoloso per noi, ma lo faremo, lo faremo al più presto".

Euronews sta preparando uno speciale approfondimento sulla migrazione illegale dalla Francia al Regno Unito, che andrà in onda in "Unreported Europe" venerdì prossimo