Boeing fuori pista a Istambul, 120 feriti

Sono almeno 120 i feriti trasportati in ospedale tra le 177 persone a bordo dell'aereo giunto da Smirne che si è spezzato dopo essere uscito di pista nell'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya, aggiornando il precedente bilancio di 52 persone ferite e precisando che quelle in gravi condizioni sono "una o due".

Atterraggio rovinoso

L'aeromobile si è fermato in un campo adiacente la pista in quello che è stato definito un atterraggio violento. Su Istambul imperversavano forte vento e una pioggia insistente. Secondo alcuni esperti intervistati dai media turchi, queste difficili condizioni atmosferiche potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Ma non si esclude neppure che il Boeing abbia iniziato in ritardo e a una velocità eccessiva le manovre d'atterraggio per un errore umano.

Evacuazione disordinata

A bordo c'erano in tutto 177 persone, compresi i 6 membri dell'equipaggio. Secondo i media locali, 12 dei passeggeri erano bambini. Non è noto al momento chiaro se sul volo ci fossero anche passeggeri stranieri. Alcune delle persone a bordo sono scese dall'aereo da sole, secondo quanto ha riferito il ministro Turan. Gli altri sono stati evacuati dalle squadre di soccorso, giunte insieme ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio a bordo.

Areoporto chiuso

Dopo l'incidente il Sabiha Gokcen è stato chiuso per diverse ore e i voli sono stati dirottati sull'altro scalo cittadino, il Grande aeroporto di Istanbul sulla sponda europea. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area proseguiranno per diverse ore. Non è il primo incidente simile che coinvolge la compagnia Pegasus in Turchia. Nel gennaio 2018, un aereo era uscito di pista dopo l'atterraggio all'aeroporto di Trebisonda, restando in bilico su una scogliera a picco sul mar Nero. In quell'occasione, nessuna delle 168 persone a bordo, tra cui 6 membri dell'equipaggio, era rimasta ferita. Le operazioni di rimozione del velivolo erano poi durate diversi giorni. La compagnia low cost turca, che opera diversi collegamenti anche con l'Italia, ha una flotta di 83 aerei e 20 anni di esperienza alle spalle.