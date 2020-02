Iowa, Caucus democratico nel caos

Si è chiuso all'insegna della confusione il caucus democratico nello Iowa, il primo del lungo processo per la scelta del candidato alle presidenziali di novembre.

A spoglio ancora aperto, Pete Buttigieg, uno dei principali pretendenti, si è dichiarato vincitore della consultazione, mandando in tilt la macchina elettorale del partito. I responsabili del voto, in presenza di "dati contraddittori" hanno disposto lo scrutinio manuale delle schede, per cui i risultati potrebbero non arrivare prima del pomeriggio in Europa,

Tuttavia secondo i dati ufficiosi sul 40% dello scrutinio diffusi dal comitato di Bernie Sanders, il candidato della sinistra, quest'ultimo sarebbe in testa, col 28,62 per cento, in leggero vantaggio su Buttigieg, dato al 25,71, e nettamente più avanti dell'ex vicepresidente Joe Biden, quarto col 15,08 per cento.

Sopra il 18 per cento per l'altra candidata di sinistra, Elizabeth Warren, che avrebbe incassato più consensi di quanto atteso.