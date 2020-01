Comprare una mascherina per proteggersi dal rischio di contagio di coronavirus, aprire la scatola e scoprire che è stata prodotta... proprio a Wuhan, in Cina, focolaio dell'epidemia.

È successo a Lara, dipendente di una società che lavora all'aeroporto di Fiumicino. "Mi sono attrezzata per conto mio in una fase in cui tra allarmismi, fake news e molta confusione di informazioni, preferisco cautelarmi, indossandola", come testimonia a Euronews. La mascherina è stata prodotta nell'aprile dell'anno scorso, quindi molto prima rispetto ai primi casi di contagio da coronavirus nella metropoli cinese, e distribuita in Italia da Farmac-zabban, azienda emiliana che però non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Dal gruppo Farmacie Igea, dove la mascherina è stata comprata il 28 gennaio, la dottoressa Maria Catena Ingria indica come proprio dalla Cina, e da Wuhan in particolare, arrivino ogni giorno ordini per quelle stesse mascherine che erano state esportate mesi prima in Italia. Qui i prezzi nei siti di e-commerce cinesi delle confezioni di maschere protettive sono esponenzialmente aumentati.

Nelle farmacie di Wuhan sono ormai quasi introvabili, come testimoniano in molti, e il paradosso è che adesso la Cina è costretta a importarle da altri paesi. "Una parte delle circa 2mila che riceviamo ogni giorno le teniamo per noi e una parte le spediamo", afferma Ingria.

In questo periodo è molto difficile reperire mascherine in Italia, dove non è stato ancora segnalato alcun caso di contagio. Oggi dei crocieristi sono rimasti bloccati su una nave da crociera a Civitavecchia dopo una segnalazione di una coppia di origine orientale con sintomi influenzali.

Da una farmacia di Como confermano come le scorte di mascherine siano terminate, introvabili per un blocco a livello della distribuzione. A Prato, città che ospita una delle più numerose comunità cinesi in Italia, alla farmacia Berlincioni non arriveranno prima del 5 febbraio. "Abbiamo ricevuto una decina di richieste ogni giorno, l'80% degli acquirenti è cinese. Le uniche che funzionano sono quelle con il filtro, che però sono ancora più difficili da trovare", dice il titolare.