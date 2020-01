Sarajevo soffocata dallo smog: PM10 11 volte oltre i limiti

Sarajevo in questi giorni appare soffocata da una cappa di smog, peggiore del solito; il picco delle Pm10 è a 430, circa 11 volte sopra la soglia massima consentita, la vallata è una camera a gas e l'allarme è grande.

Le autorità locali hanno stabilito la gratuità dei trasporti pubblici per incentivarne l'uso ma è evidente che, in un Paese in cui ancora in troppi usano legna e carbone per scaldarsi, solo un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con eventuali piogge e vento, potrà lavare un minimo l'aria.

A peggiorare le cose il persistere nel tempo di una situazione tossica. Già in autunno i Balcani si erano guadagnati il primato mondiale di Pm10, con Sarajevo sesta nella classifica globale dell'inquinamento, Pristina e Skopje rispettivamente undicesima e dodicesima, a fine ottobre.

Nella top ten anche la capitale serba Belgrado, in quei giorni seconda solo a Delhi e ora di nuovo soffocata dallo smog.

Per saperne di più: