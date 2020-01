Le previsioni del tempo non aiutano: l'anti-ciclone stazionerà sull'Italia anche la settimana prossima e la nebbia prevista potrebbe accenturare l'inquinamento. Non esclusi, quindi, ulteriori blocchi del traffico e limitazioni nel riscaldamento domestico.

Per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'inquinamento è ormai un allarme sociale: il governo mette a disposizione 850 milioni di euro contro lo smog. Su Twitter ha scritto: "Ogni anni 80mila persone in italiana sono vittime dello smog. Un paese civile non può assolutamente tollerarlo".

Aria pesante a Milano: anche in questo caso sono scattate le misure di limitazione della circolazione per i veicoli piu inquinanti.

Inevitabile, secondo le amministrazioni locali, l'attuazione di misure anti-inquinamento. A Torino e in altri 12 comuni dell'hinterland, giovedi, è stata vietata la circolazione addirittura alle auto diesel Euro5, provvedimento revocato per il venerdi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici.

Il bel tempo che da giorni sorride sulla Penisola, in realtà, sta causando lo sforamento dei limiti della presenza nell'aria di polveri sottili in molte città di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, le regioni piu colpite da questa impennata di smog.

