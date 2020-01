Stati Uniti: la marcia delle donne per la parità di genere e contro Trump

A Washington il volto noto per il suo impegno a favore delle minoranze è il figlio di Martin Luther King. Sul palco, con lui, anche la moglie, l'attivista Andrea Waters King. È lei a ricordare alla platea il centesimo anniversario (che cade nel 2020) della conquista del diritto di voto da parte delle donne. Con oltre un milione di partecipanti in tutta l'America 4 anni fa, la marcia delle donne ha replicato con una grande partecipazione anche nell'edizione 2020. Forse anche in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

La prima edizione si è tenuta il 21 gennaio del 2017, un giorno dopo l'inaugurazione del mandato del presidente americano, Donald Trump. Da allora la Women's March, la marcia delle donne , riempie le piazze delle città statunitensi, da Washington a New York, passando per Los Angeles e Denver: una manifestazione che è un atto di dissenso contro la politica dell'amministrazione Trump.

