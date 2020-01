Colombia: miliardi contro la droga

5 miliardi di dollari in aiuti americani alla Colombia. Lo ha annunciato il presidente Ivan Duque Obiettivo: investire nelle aree colpite dal traffico di droga. L'importo sarà versato dall'agenzia governativa statunitense International Development Finance Corporation (Dfc) in un periodo di tre anni.

Il direttore esecutivo della Dfc, Adam Boehler vuole aiutare a far sviluppare alcune regioni del paese sudamericano aumentando il reddito pro capite e l'occupazione. Il convolgimento sarà soprattutto nell'eradicazione delle colture di coca. Parte dell'aiuto americano sarà utilizzato per sostituire le colture illecite e per finanziare progetti di reintegrazione per i combattenti delle ex guerriglie delle Forze armate rivoluzionare della Colombia (Farc), che hanno accettato l'accordo di pace del 2016